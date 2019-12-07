Общество

ИзвестияИзвестияБолельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
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Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу высказывания Запашного

КП - Санкт-Петербург08:30

Фанаты «Спартака» подали на Запашного заявления в СК и прокуратуру

Чемпионат06:28

Фанаты «Спартака» написали в прокуратуру на Запашного за его высказывания

АБН06:47

Народ против Запашного. Не ведите себя, как звери в цирке

Спорт день за днем06:04

Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного

РИА Новости05:51

Болельщики «Спартака» обратятся в прокуратуру после слов Запашного

Piter.tv07:39

Болельщики «Спартака» ответили Запашному оскорбительным баннером

Спорт-Экспресс03:31
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Происшествия

Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

Известия 07:20
Общество

У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Московский Комсомолец 08:38
Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

ТАСС вчера в 21:25
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Спорт

Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Lenta.ru 08:25
Политика

СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»

О планах сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год стало известно в ноябре.
РБК 06:58
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Происшествия

Три человека погибли в массовом ДТП во Владимирской области

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с тремя транспортными средствами – ВАЗом, УАЗом и Nissan.
Вести.Ru 05:24
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости вчера в 06:48
Политика

В Госдуме назвали провокацией намерение провести марш на Крым

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил, что планы главы организации "Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести шествие с территории Украины на Крым является политическим хайпом и провокацией в преддверии саммита "нормандской четверки".
Газета.Ru 06:47
Политика

Лукашенко требует у Путина нефть по внутрироссийским ценам

REGNUM 07:58
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости вчера в 02:31
Происшествия

В Волгоградской области два семилетних мальчика провалились под лед

РИА Новости 06:49
Единоборства

Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком

Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
ProstoProSport вчера в 09:18
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Вскоре Добронравов заверил поклонников сериала о том, что название сохранится. Иными словами, «Сваты» обрастают слухами и сплетнями.
Вечерний курьер 05 декабря в 02:35
Общество

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

REGNUM 06:38
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Общество

Крупнейший в мире водопад Виктория высох

Человечество лишилось крупнейшего в мире водопада Виктория.
РЕН ТВ вчера в 07:28
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Спорт

Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.
Российская газета 08:42
Политика

СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
РИА Новости 08:12
Экономика

Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн

К 2025 году темпы газификации страны реально нарастить с текущих 69 до 82% с приростом в три-четыре процентных пункта в год, заявил Молодцов на форуме «Газ России», организованном Российским газовым обществом.
РБК 00:00
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru 06:34
Гаджеты

OnePlus 8 Lite появился на рендерах

В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
The GEEK 03:03
Армия и оружие

Китай обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В китайских СМИ появилась статья с обвинениями в адрес России. Авторы утверждают, что Москва украла технологию гиперзвуковых ракет «Циркон».
OAnews 02:14
Общество

В США задержали шестерых саудовцев после стрельбы на базе ВМС

ФБР задержало шестерых граждан Саудовской Аравии для допроса после стрельбы, устроенной военным Мохаммедом Саидом Альшамрани, убившим трех человек около аэродрома военно-морских сил США в городе Пенсакола штата Флорида.
Газета.Ru 05:25
Общество

Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ

Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Lenta.ru 07:06
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
Политика

Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет

В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 06:14
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Представитель известной цирковой династии Запашных в четвёртом поколении. Народный артист Российской Федерации. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».
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