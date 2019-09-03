Футбол

Советский спортСоветский спортМаксименко признан лучшим игроком «Спартака» в августе

Отмечается, что по итогам опроса голкиперу удалось обогнать ставшего вторым капитана команды Георгия Джикию (17%) и лучшего бомбардира команды в чемпионате России Самуэля Жиго (10%).
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Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в августе

Советский спорт05:32

Болельщики «Спартака» признали Максименко лучшим игроком августа

Sport24.ru05:17

Болельщики «Спартака» назвали Максименко лучшим игроком команды в августе

Чемпионат05:24

Максименко признан болельщиками «Спартака» лучшим игроком команды в августе

РИА Новости05:25

Максименко – лучший игрок «Спартака» в августе

Sports.ru05:25

Максименко - лучший игрок «Спартака» в августе

Sport.ru05:44

Максименко – лучший игрок «Спартака» в августе

Матч ТВ05:22
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Экономика

Кубышка России начала расти в десять раз быстрее

В 2018 году совокупный объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в России вырос на 3,8 триллиона рублей, что стало рекордом с момента начала публикации статистики в 2012 году.
Lenta.ru 07:48
Происшествия

СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест

Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Политика

Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Происшествия

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Кино

Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс

Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
REGNUM вчера в 11:33
Интернет

Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд

Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
Происшествия

За твит о детях силовиков блогера Синицу приговорили к пяти годам

Gazeta.SPb 07:16
Армия и оружие

Шойгу сообщил о поступлении в армию до 2027 года более 400 вертолетов

Известия 05:25
Происшествия

В Испании скончался после кастинга начинающий порноактер

Live24 07:36
Политика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Авто

Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика

Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком

15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Футбол

Медведев подвел итоги трансферного окна для «Зенита»

По словам Медведева, в «Зените» удовлетворены итогами трансферной кампании в летнее окно.
Нева Спорт 06:09
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Происшествия

Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Экономика

В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Армия и оружие

Ростех разработал новый глушитель для стрелкового оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) создал новый тип глушителя со сменным теплопоглощающим модулем.
ТАСС 06:16
Театры

Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский

News.ru 04:42
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily вчера в 07:58
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 01 сентября в 13:39
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Происшествия

В Кемерове выпускницу медвуза осудили за убийство преподавателя

Как было установлено в суде, в мае 2019 года 31-летняя бывшая студентка вуза приехала в Кемерово для получения врачебного сертификата.
Российская газета 03:49
Происшествия

Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Политика

Рухани: Иран не пойдёт на двусторонние переговоры с США по СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Тегеран не намерен проводить двусторонние переговоры с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке.
RT на русском 03:18
Происшествия

На Урале предотвращено массовое убийство школьников

В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе.
URA.Ru 07:03
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