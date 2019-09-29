РПЛ
РИА НовостиБолельщики «Спартака» призывают Кононова покинуть клуб
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" на матче с "Оренбургом" призывают главного тренера команды Олега Кононова покинуть клуб. "Спартак" в воскресенье в рамках 11-го тура РПЛ на своем стадионе принимает "Оренбург".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Шоу-бизнес
Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Анастасии Заворотнюк
Kazanfirst.ru 13:15
Шоу-бизнес
Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru 12:22
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.
РБК 15:01
Политика
Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют отправить чиновника в отставку досрочно осенью 2019 года.
News.ru 14:23
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 09:15
Футбол
Главного тренера «Спартака» отправили в отставку
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов покинул свой пост. Об этом заявило руководство клуба в воскресенье, 29 сентября.
Известия 13:02
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Политика
Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.
Интерфакс вчера в 09:03
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Кино
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
Aobe.ru 12:38
Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политическая Экспертиза вчера в 16:11
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере
"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Российская газета вчера в 11:25
Политика
В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации
Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори).
Известия 14:30
Гаджеты
Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865
Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.
Anonsens 03:50
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Происшествия
В Башкирии школьники взорвали собаку и ее щенков петардами
Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. После этого школьники засунули малышам в пасти петарды и взорвали.
7 новостей вчера в 01:30
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Игры
До Dark Souls далеко — в Сети появились оценки Code Vein от прессы
Gmbox.ru 27 сентября в 09:24
Футбол
Плетикоса считает, что Черчесов справится с должностью тренера «Спартака»
Бывший вратарь московского «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что у нынешнего наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова получится показать результат во главе красно-белых.
RT на русском 15:16
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03