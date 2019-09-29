Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" на матче с "Оренбургом" призывают главного тренера команды Олега Кононова покинуть клуб. "Спартак" в воскресенье в рамках 11-го тура РПЛ на своем стадионе принимает "Оренбург".

Экономика В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.

Наука Ученые выяснили, что препятствует появлению рака Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.

Политика Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Происшествия Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.

Гаджеты Теперь всё официально. Xiaomi начала публичное тестирование MIUI 11 для смартфонов Xiaomi и Redmi Компания Xiaomi официально начала открытое бета-тестирование прошивки MIUI 11 для более чем трёх десятков моделей смартфонов, выпускаемых под брендами Xiaomi и Redmi.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Общество Гороскоп на 30 сентября: сегодня хорошо расставаться с вредными привычками Сегодня вы можете проявить решительность в своих действиях, хорошо расставаться с вредными привычками.

Экономика Росстат упразднит всю статистическую отчётность В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.

Спорт Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту поделилась эмоциями после победы.

Волейбол Российские волейболистки стали бронзовыми призерами Кубка мира Женская сборная России по волейболу в заключительном матче Кубка мира в Японии обыграла команду из Кении.

Здоровье Онкологи перечислили игнорируемые нами признаки лейкемии Онколог Джек Якуба назвал главные признаки рака крови, которые люди обычно игнорируют.

Политика Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

Теннис Премьер-министр Индии: «Даниил Медведев взбудоражил меня» Премьер-министр Моди заявил, что был «взбудоражен» речью Даниила Медведева после поражения на стадионе имени Артура Эша.

Футбол Мануэл Фернандеш дебютировал за «Краснодар» Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш на 79-й минуте игры 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:0) заменил Дмитрия Стоцкого.

Армия и оружие Появилось видео совместного полета «Охотника» и Су-57 Министерство обороны России сообщило об успешном испытании новейшего отечественного ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» в совместном полете с современным истребителем Су-57.

Экономика ЦБ планирует передать обслуживание своего аналога SWIFT на аутсорсинг Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналога SWIFT— специально уполномоченным сторонним организациям, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».

Авто В дилерские салоны поступил бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 L4600 стал дебютом концерна, стоимость бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200 на китайском авторынке достигает почти 200 тысяч юаней, что равно порядка 1,8 миллиона рублей.

Шоу-бизнес Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.

Космос 10 самых убыточных космических миссий в истории Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.