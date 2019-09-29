РПЛ
РИА НовостиБолельщики «Спартака» призывают Кононова покинуть клуб
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" на матче с "Оренбургом" призывают главного тренера команды Олега Кононова покинуть клуб. "Спартак" в воскресенье в рамках 11-го тура РПЛ на своем стадионе принимает "Оренбург".
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:56, Вашингтон
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ.
РИА Новости 12:30
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Политика
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Политика
Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров, в том числе телефонных разговоров, экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы с мировыми лидерами.
RT на русском 11:04
Здоровье
Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию
В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
OAnews 26 сентября в 10:52
Волейбол
Российские волейболистки взяли бронзу на Кубке мира
Напомним, последний раз призовое место на Кубке мира российские волейболистки завоевывали в 1999 году.
Красная весна 10:36
Происшествия
В Подмосковье изнасиловали иностранку
В Балашихе возбудили уголовное дело по факту изнасилования иностранки, сообщает ГСУ СК по Московской области.
РИА Новости 09:57
Армия и оружие
Авиация США нарушила воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики вошли в воздушное пространство Венесуэлы, говорится в сообщении командования Вооружённых сил республики в Twitter.
Московский Комсомолец 13:04
Происшествия
В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов
Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.
РИА Новости 11:16
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Общество
Участники конкурса «Цифровой прорыв» установили рекорд Гиннесса
Участники конкурса установили новый мировой рекорд – одновременно на площадке работали свыше 3000 ИТ-специалистов из 77 регионов России.
Газета.Ru 13:47
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия 09:18
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Футбол
«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ
РИА Новости 13:08
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk 27 сентября в 14:12
Шоу-бизнес
Елена Корикова возмущена сплетнями вокруг Анастасии Заворотнюк и Натальи Бочкарёвой
Елена возмущена информационным ажиотажем, а также сплетнями, вокруг своих коллег, Анастасия Заворотнюк, а также Натальи Бочкарёвой, но при этом не упоминает их фамилии.
Bimru.ru 07:30
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15