Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" на матче с "Оренбургом" призывают главного тренера команды Олега Кононова покинуть клуб. "Спартак" в воскресенье в рамках 11-го тура РПЛ на своем стадионе принимает "Оренбург".

Политика Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.

Футбол Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Энергетика Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.

Политика Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров, в том числе телефонных разговоров, экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы с мировыми лидерами.

Здоровье Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.

Волейбол Российские волейболистки взяли бронзу на Кубке мира Напомним, последний раз призовое место на Кубке мира российские волейболистки завоевывали в 1999 году.

Происшествия В Подмосковье изнасиловали иностранку В Балашихе возбудили уголовное дело по факту изнасилования иностранки, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Армия и оружие Авиация США нарушила воздушное пространство Венесуэлы Американские самолеты-разведчики вошли в воздушное пространство Венесуэлы, говорится в сообщении командования Вооружённых сил республики в Twitter.

Происшествия В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.

Авто Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.

Общество Участники конкурса «Цифровой прорыв» установили рекорд Гиннесса Участники конкурса установили новый мировой рекорд – одновременно на площадке работали свыше 3000 ИТ-специалистов из 77 регионов России.

Театры Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.

Игры Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.

Шоу-бизнес Елена Корикова возмущена сплетнями вокруг Анастасии Заворотнюк и Натальи Бочкарёвой Елена возмущена информационным ажиотажем, а также сплетнями, вокруг своих коллег, Анастасия Заворотнюк, а также Натальи Бочкарёвой, но при этом не упоминает их фамилии.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.