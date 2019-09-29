РПЛ
РИА НовостиБолельщики «Спартака» призывают Кононова покинуть клуб
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" на матче с "Оренбургом" призывают главного тренера команды Олега Кононова покинуть клуб. "Спартак" в воскресенье в рамках 11-го тура РПЛ на своем стадионе принимает "Оренбург".
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