РПЛ
РИА НовостиБолельщики «Спартака» призывают Кононова покинуть клуб
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" на матче с "Оренбургом" призывают главного тренера команды Олега Кононова покинуть клуб. "Спартак" в воскресенье в рамках 11-го тура РПЛ на своем стадионе принимает "Оренбург".
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Эту машину не остановить. «Спартак» проиграл четвертый матч в РПЛ подряд (видео)
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Квят остался доволен гонкой Гран-при Сочи
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«Фрайбург» обыграл «Фортуну» и поднялся на третье место в бундеслиге
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В Словакии разбился истребитель МиГ-29
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В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
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