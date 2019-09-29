РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаФанаты «Спартака» скандируют оскорбительную кричалку в адрес Кононова

Болельщики московского "Спартака" освистали главного тренера команды Олега Кононова перед встречей 11-го тура Премьер-лиги дома с "Оренбургом". Случилось это при объявлении диктором состава хозяев.
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Фанаты «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Кононова на матче с «Оренбургом»

RT на русском10:21

Фанаты «Спартака» назвали Федуна убийцей клуба и оскорбляют Кононова на матче с «Оренбургом»

Sport24.ru10:18

Фанаты «Спартака» скандируют на игре с «Оренбургом»: «Иди на ###, Кононов Олег, Кононов Олег, Кононов Олег»

Sports.ru09:33

Болельщики «Спартака» скандируют оскорбительную кричалку в адрес Кононова

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«Федун – убийца «Спартака»: акция фанатов московского клуба

Евро-футбол.ру10:33

Болельщики «Спартака» призывают Кононова покинуть клуб

РИА Новости10:09

«Кто нам притащил его?» Фанаты «Спартака» поют о Кононове и размахивают пиджаками

Спорт-Экспресс10:16
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Политика

В Париже проходит церемония прощания с Жаком Шираком

Коммерсантъ 10:09
Общество

Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 09:15
Футбол

«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:04
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Армия и оружие

Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
RuNews24.ru 07:40
Политика

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета вчера в 05:50
Политика

Порошенко встревожен отставкой Волкера

"Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине", - пишет Порошенко.
РЕН ТВ вчера в 04:14
Политика

У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»

Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Общество

Умерла тёща Лукашенко, которую он считал «второй после матери»

Ранее белорусский лидер не раз с теплом и почтением отзывался о тёще. Он называл её святым человеком и второй после матери.
Life.ru 09:27
Общество

На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото

В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Общество

В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Музыка

Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее

Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.
Life.ru вчера в 07:52
Происшествия

В Воронеже по батареям отопления пустили электроток

РИА Новости 10:25
Армия и оружие

Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Политика

К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат вчера в 09:26
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика

Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Единоборства

Тони Фергюсон, претендующий на пояс Хабиба, анонсировал следующий бой

РЕН ТВ 10:08
Общество

Скончался писатель Вячеслав Пьецух

Профиль 06:33
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