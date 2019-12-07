Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.

с чего всё началось

Болельщики московского "Спартака" обратились в следственный комитет России с просьбой дать правовую оценку словам дрессировщика Эдгарда Запашного. По мнению болельщиков, дрессировщик мог нарушить статью 282 УК РФ.

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