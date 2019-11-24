Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Авто Mercedes представил кроссовер Maybach GLS Технически кроссовер Maybach унифицирован со стандартным GLS, тут та же архитектура MHA с расстоянием между осями 3135 мм.

Игры В Star Citizen станет доступен тестовый период Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.

Политика Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.

Футбол Брестское «Динамо» стало чемпионом Белоруссии впервые в истории Брестский футбольный клуб «Динамо» досрочно стал чемпионом Белоруссии благодаря победе над «Витебском» со счётом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата страны.

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Происшествия Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.

Общество Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.

Транспорт Дублер трассы Джубга-Сочи может быть построен в Краснодарском крае Губернатор Кубани поддержал идею строительства новой автодороги и идею переноса железной дороги за пределы населенных пунктов Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею строительства трассы-дублера автодороги Джубга-Сочи, а также вынос железнодорожных путей за пределы населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Авто Начались продажи внедорожной версии пикапа Great Wall Pao Offroad Концерн Great Wall привез на международный автосалон в Гуанчжоу серийную версию нового большого пикапа Great Wall Pao Offroad со штатным внедорожным обвесом.