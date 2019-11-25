"Спартак" в воскресенье в гостях сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время игры болельщики "красно-белых" выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.

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