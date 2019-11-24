На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Российская премьер-лига начала проверку по факту оскорбительных скандирований.

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