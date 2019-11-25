РПЛ

Народные новостиНародные новостиБолельщики «Спартака» в очередной раз оскорбили Артема Дзюбу

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 24 ноября
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" во время матча с екатеринбургским "Уралом" начали выкрикивать оскорбления в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы. РПЛ уже начала проверку по факту оскорбительных скандирований.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

Кечинов: Дзюбу нужно уважать всем, включая спартаковских фанатов

Metaratingsвчера в 07:51

Развод «Спартака» и Дзюбы. Как это было

Спорт-Экспресс25 ноября в 09:50

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу в матче с «Уралом»

Sport.ru24 ноября в 08:31

Панов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

РИА Новости25 ноября в 03:23

Василий Конов: «Если фанаты „Спартака“ будут оскорблять Дзюбу в Питере, закрытия сектора не избежать»

Sports.ru24 ноября в 13:10

Болельщики в Екатеринбурге оскорбляли Артёма Дзюбу

Чемпионат24 ноября в 11:21

Валерий Рейнгольд: «Оскорбления в адрес Дзюбы выкрикивают люди, битые головой об стенку»

Матч ТВ25 ноября в 02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите

Ранее ГЛАС сообщал о том, что на этой неделе состоится встреча по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.
ГЛАС.RU 25 ноября в 07:31
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Транспорт

Интервалы движения МЦД-2 были увеличены из-за проблем с токоприемником

Поезда вторых Московских центральных диаметров (МЦД-2) к 7.11 утра стали ходить со своим обычным интервалом.
Вечерняя Москва 00:37
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт во вторник, 26 ноября.
Weacom.ru вчера в 21:52
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз

Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Телепрограмма вчера в 09:17
Экономика

Итоги дня: Российский рынок «ушел в себя»

Складывается ощущение, что российский рынок в отсутствие значимых внешних новостей снова "ушел в себя" и его динамика определяется пока что исключительно внутренними новостями.
Finam.Ru вчера в 12:21
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 24 ноября в 23:11
Экономика

Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
РБК вчера в 23:01
Футбол

«Бавария» выиграла 4 матча с общим счетом 16:0 после отставки Ковача

Мюнхенский клуб одержал четыре победы подряд с общим счетом 16:0 после смены тренера.
Sports.ru вчера в 17:25
Политика

Украина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США

Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
Вестник Кавказа вчера в 11:00
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 25 ноября в 10:29
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда 25 ноября в 14:54
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Хоккей

«Бостон» разгромил «Монреаль», забросив 8 шайб

«Монреаль» на своем льду с крупным счетом проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:8). Для «Брюинз» это четвертая победа кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 21:47
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Вести.Ru вчера в 22:21
Космос

В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости

Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
МИР 24 вчера в 01:20
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Футбол

Двух игроков «Брюгге» удалили после празднования гола на 92-й минуте

Два игрока «Брюгге» были удалены в результате празднования гола в ворота «Галатасарая» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 00:33
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Экономика

Чиновники разработали условия допуска частных компаний на шельф

Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
РБК вчера в 06:45
Происшествия

В Сочи возбудили дело после самоубийства девушки-следователя

Известия вчера в 09:39
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Футбол

«Урал», «Крылья Советов», «Рига» и ростовский СКА сыграют в Кубке ФНЛ

Бомбардир.ру вчера в 07:21
Спорт

Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Аргументы и Факты вчера в 22:21
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное