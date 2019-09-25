Футбол
ЧемпионатБолельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак
На матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. «Окончен бой, бери пиджак и дуй домой», — написано на баннере болельщиков столичной команды.
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Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10
Здоровье
Онкологию в Приморье стали чаще выявлять на ранних стадиях
Благодаря своевременной диспансеризации, Приморские медики стали выявлять онкологические заболевания на ранней стадии всё чаще.
Deita.ru 00:34
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Экономика
НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий
Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 руб. в месяц, 20% от этой суммы — 1770 руб. НАПФ предлагает порог вдвое ниже ПФР — 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть около 885 руб. в 2019 году.
РБК 17:00
Происшествия
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767
Российская газета 13:46
Политика
Захарова назвала речь Зеленского «пропагандистской мишурой»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН «пропагандистской мишурой», которая является примером отвлечения внимания и дезинформации.
РБК 16:08
Финансы
Минфин решил избавить российские банки от валютных активов
Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК 11:49
Футбол
Фанатов «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Спорт-Экспресс 15:20
Кино
В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
NewInform вчера в 12:07
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru вчера в 08:28
Здоровье
Еще четыре вспышки африканской чумы свиней зафиксировали в ЕАО
КП - Хабаровск 20:08
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Наука
Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки
Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 вчера в 11:14
Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru 08:33
Гаджеты
Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha
Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 08:06
Экономика
Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года
Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.
Коммерсантъ 20:41
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США
В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов города Кайрату на юго-западном побережье индонезийского острова Серам.
РБК 20:31
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Политика
Именем Путина могут назвать космодром Восточный
Газета.Ru 20:18
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия 18:21