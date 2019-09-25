Футбол

ЧемпионатЧемпионатБолельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак

На матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. «Окончен бой, бери пиджак и дуй домой», — написано на баннере болельщиков столичной команды.
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