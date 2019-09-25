Футбол
ЧемпионатБолельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак
На матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» болельщики «Спартака» вывесили баннер про пиджак. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. «Окончен бой, бери пиджак и дуй домой», — написано на баннере болельщиков столичной команды.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
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Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
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Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
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Гончаренко хочет дать шанс молодежи
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча с «Аланией» в 1/16 финала Олимп-Кубка России объяснил, почему выпустил в основном составе много молодых футболистов — Нужно подтягивать молодых, давать им практику, — рассказал тренера в эфире «Матч ТВ».
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