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53 новости53 новостиБолельщики «Спартака» вывесили необычный баннер в адрес Запашного

Сегодня, 8 декабря, болельщики московского «Спартака» на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (Ростов-на-Дону) вывесили баннер в адрес дрессировщика Эдгара Запашного. На фото видна следующая надпись: «Запашный – корм для энергичных кошек».
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Фанаты «Спартака» провели новую акцию против Дзюбы

Lenta.ruвчера в 11:57

«Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»

Бомбардир.рувчера в 11:16

Фанаты «Спартака» придумали креативный баннер против Запашного (ФОТО)

Sport.ruвчера в 11:30

Фанаты «Спартака» посвятили баннер Эдгарду Запашному

Metaratingsвчера в 11:21

Фанаты «Спартака» на матче с «Ростовом»: баннеры с наручниками, футболки c Валерой Амиго, шутки над Запашным. А потом все ушли

Sports.ruвчера в 13:19

Фанаты «Спартака» вывесили баннеры о Дзюбе и Запашном

Спорт-Экспрессвчера в 11:18

Фанаты «Спартака» посвятили баннеры Дзюбе и Запашному

РИА Новостивчера в 11:40
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Политика

Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите «нормандской четверки»

Сегодня в Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Франции, ФРГ и Украины.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 20:55
Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

В Тамбовской области погиб вице-губернатор Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве.
РБК вчера в 03:09
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
РБК вчера в 07:28
Политика

Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
РИА Новости вчера в 23:12
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.
РИА Новости 07 декабря в 09:50
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей любовнице

СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.
News.ru вчера в 22:04
Происшествия

Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, есть пропавшие

Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Мужчина в Якутске упал в вентиляционную шахту, пытаясь достать валенки

В Якутске спасатели достали из стены дома местного жителя, который повалился с 10-го этажа в вентиляционную шахту.
Москва 24 вчера в 01:11
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, а затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 08:26
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Происшествия

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК вчера в 09:46
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Известия вчера в 13:40
Авто

КАМАЗ прогнозирует продать в России 29 тысяч грузовиков в 2019 году

КАМАЗ уточнил прогноз своих продаж грузовых автомобилей в России на 2019 год до максимум 29 тыс. штук, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.
Автостат 00:01
Происшествия

СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии

Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Известия вчера в 19:39
Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru вчера в 07:25
Политика

Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.
Вести.Ru вчера в 22:35
Происшествия

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru 07 декабря в 15:17
Здоровье

Число больных гипертонией выросло в России

Росстат опубликовал данные, из которых следует, что за прошедшие десять лет увеличилось число пациентов с гипертонией.
Народные новости вчера в 22:40
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит вчера в 14:58
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
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