Сегодня, 8 декабря, болельщики московского «Спартака» на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (Ростов-на-Дону) вывесили баннер в адрес дрессировщика Эдгара Запашного. На фото видна следующая надпись: «Запашный – корм для энергичных кошек».

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

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Общество Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.

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Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Здоровье Число больных гипертонией выросло в России Росстат опубликовал данные, из которых следует, что за прошедшие десять лет увеличилось число пациентов с гипертонией.