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53 новостиБолельщики «Спартака» вывесили необычный баннер в адрес Запашного
Сегодня, 8 декабря, болельщики московского «Спартака» на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (Ростов-на-Дону) вывесили баннер в адрес дрессировщика Эдгара Запашного. На фото видна следующая надпись: «Запашный – корм для энергичных кошек».
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«Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»
Бомбардир.рувчера в 11:16
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