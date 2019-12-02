РПЛ
ProstoProSportБолельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы
Еще одна запись гласит: «ДЗБ ПНХ». Ранее после автогола Ильи Кутепова болельщики начали оскорбления Дзюбы. В поединке, который проходит в Санк-Петербурге, идет второй тайм, счет 1:0 в пользу «Зенита».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Происшествия
14 человек погибли в Мексике при столкновении полиции и наркокартеля
Технологии
Грузавтотранс определил ключевые проблемы рынка грузовых автоперевозок
Сегодня именно незнание законодательства и неумение обжаловать и обосновывать правомерность своих действий является одной из главных проблем для малого бизнеса в сфере грузовых перевозок.
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах
Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Авто
Назвали изменения для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Игры
Сценарист Cyberpunk 2077: «Мы написали два толстых тома диалогов»
Главный сценарист Cyberpunk 2077 Марцин Блаха поделился подробностями о работе над игрой.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Политика
Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к правоохранительным органам страны с просьбой оценить законность высказывания председателя ГД РФ Вячеслава Володина о том, что ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснения нацменьшинств.
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Происшествия
Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Наука
Сухопутные гигантские черепахи оказались обучаемыми и общительными
По мнению исследователей, оказались обучаемыми и общительными огромные сухопутные черепахи.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Футбол
Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры
В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своём поле уступил «Барселоне».
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Транспорт
На МЦД-1 запустят удлиненные поезда
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Спорт
Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
Футбол
«Рома» обыграла «Верону» и вышла на четвертое место в серии А
«Верона» на своем поле уступила «Роме» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.