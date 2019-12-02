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ProstoProSportProstoProSportБолельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

Еще одна запись гласит: «ДЗБ ПНХ». Ранее после автогола Ильи Кутепова болельщики начали оскорбления Дзюбы. В поединке, который проходит в Санк-Петербурге, идет второй тайм, счет 1:0 в пользу «Зенита».
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Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

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Заряды фанатов «Спартака» про Дзюбу заглушают колонками

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Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

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Газета.Ru12:35
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
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