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РЕН ТВРЕН ТВФанаты «Спартака» вывесили баннеры с оскорблениями про Дзюбу

Болельщики столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника и нынешнего нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. Это произошло на очном матче двух команд в рамках 18-го тура РПЛ, сообщает Sport24.
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