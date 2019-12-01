РПЛ
РЕН ТВФанаты «Спартака» вывесили баннеры с оскорблениями про Дзюбу
Болельщики столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника и нынешнего нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. Это произошло на очном матче двух команд в рамках 18-го тура РПЛ, сообщает Sport24.
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Посольство России прокомментировало реакцию США на закон об иноагентах
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.