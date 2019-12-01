РПЛ

Газета.RuГазета.RuФанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу

Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

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