Болельщики «Вест Хэма» высоко оценили игру полузащитника Андрея Ярмоленко в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Борнмута» (2:2). Украинец в этой игре отметился голом. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в премьер-лиге и забил три мяча.

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