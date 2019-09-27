Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБолельщики «Вест Хэма» называют Ярмоленко «советским Салахом»

Борнмут — Вест Хэм
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Дин Корт»
10′
Андрей Ярмоленко
Джошуа Кинг
17′
Диего Рико
32′
34′
Лукаш Фабианьски
Роберто Хименес
Каллум Уилсон
46′
67′
Пабло Форнальс
Мануэль Лансини
74′
Аарон Крессуэлл
75′
Марк Нобл
Джек Уилшир
Харри Уилсон
Арнаут Грёневельд
77′
79′
Исса Диоп
Стив Кук
88′
Джек Стэйси
Льюис Кук
89′
Филлип Биллинг
Саймон Фрэнсис
89′
Джефферсон Лерма
90′
Болельщики «Вест Хэма» высоко оценили игру полузащитника Андрея Ярмоленко в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Борнмута» (2:2). Украинец в этой игре отметился голом. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей в премьер-лиге и забил три мяча.
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