Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruДзюба признан лучшим игроком августа по версии болельщиков «Зенита»

Как сообщает официальный сайт питерского «Зенита», нападающий Артем Дзюба стал лучшим футболистом клуба по мнению клубных болельщиков. Голосование проводилось в социальной сети «ВКонтакте». После Дзюбы идет Вильмар Барриос, который набрал 21,58% голосов респондентов.
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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в августе

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