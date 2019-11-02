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Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» перед матчем с ЦСКА на «Газпром Арене» устроили фаейр-шоу. Видео опубликовали в официальном Twitter-аккаунте сине-бело-голубых. На видео видно, что подбодрить болельщиков пришли сотни фанатов.
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