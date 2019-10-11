Футбол
Lenta.ruБолельщики английского клуба напоили уволенного тренера
Тренеры пообщались с поклонниками клуба, а также выпили с ними пива и текилы. Штендель возглавил «Барнсли» летом 2018 года и в первом же сезоне вывел команду в Чемпионшип — второй по силе дивизион в английском футболе.
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.
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Челябинские рабочие создали петицию за возвращение крепостного права
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На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания
Петербургский судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» («Варшавянка») завершил морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенной для Тихоокеанского флота.
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Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли
Сегодня появилась информация, что субботние заезды в Японии отменены из-за надвигающегося тайфуна.
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Наука
Телескоп «Хаббл» обвинили в напряженности Хаббла
Астрофизики провели систематических анализ различных способов определения темпа расширения Вселенной и пришли к выводу, что все методы, кроме откалиброванных по цефеидам сверхновых, полученных с помощью телескопа «Хаббл», дают в целом согласующийся результат.