Футбол
Lenta.ruБолельщики английского клуба напоили уволенного тренера
Тренеры пообщались с поклонниками клуба, а также выпили с ними пива и текилы. Штендель возглавил «Барнсли» летом 2018 года и в первом же сезоне вывел команду в Чемпионшип — второй по силе дивизион в английском футболе.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Армия и оружие
США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию
США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Газета.Ru 11:51
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Общество
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Леонова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Алексея Леонова.
ПолитРоссия 11:41
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Происшествия
Прощание с убитой в Саратове девочкой пройдёт 13 октября
Прощание с убитой в Саратове девятилетней девочкой пройдёт в воскресенье, 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
RT на русском 08:29
Культура
Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke
Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.
CyberSport.ru 04:40
Политика
Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.
Коммерсантъ 04:52
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Риги от фашистов
Sputnik Литва 01:55
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Политика
Трамп завел аккаунт на стриминговой платформе Twitch
РБК вчера в 23:23
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Футбол
Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в матче отбора Евро-2021
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Польши в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 11:54
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Фигурное катание
Турсынбаева не выступит на этапе серии «Гран-при» в США
Американский этап «Гран-при» пройдет в Лас-Вегасе с 18 по 20 октября, из российских одиночниц там выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова.
Спорт-Экспресс 05:53
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Армия и оружие
Турция понесла первые потери в ходе вторжения в Сирию
Сирийские курды просят у России и Дамаска защиты от вторжения Турции Глава ведомства добавил, что турецкая армия уничтожила более 270 противников в ходе операции «Источник мира».
Национальная служба новостей 02:29
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Армия и оружие
Столтенберг заявил об отсутствии планов исключить Турцию из НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала NTV заявил, что вопрос об исключении Турции из альянса не стоит.
RT на русском 11:08
Политика
Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Вечерняя Москва 06:08
Экономика
Медведев потребовал отменить банковский роуминг
Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
Саминвестор 01:50
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Общество
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
РИА Новости вчера в 04:26
Авто
Раскрыты все версии Kia Seltos для России
На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Quto.ru вчера в 08:57
Технологии
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Политика
Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии
По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47