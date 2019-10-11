Футбол

Lenta.ruLenta.ruБолельщики английского клуба напоили уволенного тренера

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Тренеры пообщались с поклонниками клуба, а также выпили с ними пива и текилы. Штендель возглавил «Барнсли» летом 2018 года и в первом же сезоне вывел команду в Чемпионшип — второй по силе дивизион в английском футболе.
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В Англии тренер после увольнения выпил текилы с болельщиками

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