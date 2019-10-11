Футбол
Lenta.ruБолельщики английского клуба напоили уволенного тренера
Тренеры пообщались с поклонниками клуба, а также выпили с ними пива и текилы. Штендель возглавил «Барнсли» летом 2018 года и в первом же сезоне вывел команду в Чемпионшип — второй по силе дивизион в английском футболе.
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Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Игры
«Гвинт» для iOS ждёт закрытое бета-тестирование
Полноценный релиз «Гвинта» на iOS состоится 29 октября.
News.ru 06:26
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Право.ру 09:37
Политика
В ЕС назвали неприемлемыми угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу
Угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана открыть дверь для беженцев в Европу, если ЕС назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, абсолютно неприемлемы.
ТАСС 05:24
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Общество
Россияне не нашли дорогу на торжественном открытии дороги
В деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги.
Lenta.ru 06:15
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
РИА Новости 05:02
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Экономика
Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг
Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 04:52
Происшествия
У чиновника Росавиации хотят конфисковать активы на 19 млн рублей
Генпрокуратура России через суд потребовала изъять в доход государства автомобиль и недвижимость жены начальника одного из управлений Росавиации общей стоимостью 19 миллионов рублей, сообщило ведомство в пятницу.
РИА Новости 08:51
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Происшествия
Житель Индонезии вернулся домой после своих похорон
Телеканал 360° 10:25
Экономика
Медведев призвал устранить комиссию за «банковский роуминг» в России
Правительство на заседании в четверг рассмотрело поправки в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности».
ФАН вчера в 07:51
Авто
Минпромторг получил более 600 предзаказов на автомобили Aurus
Минпромторг собрал более 600 предварительных заказов на автомобили Aurus, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
Коммерсантъ 09:11
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Хоккей
ХК «Металлург» подтвердил отставку Геннадия Величкина
Сегодня, 11 октября, ХК «Металлург» подтвердил отставку вице-президента клуба Геннадия Величкина. С ним сразу же расторгнут контракт.
Первый областной 09:23
Здоровье
Изучение чувашской полицитемии помогло совершить нобелевское открытие
Как рассказал лауреат Нобелевской премии британский ученый-медик Питер Рэтклифф, информация о чувашской полицитемии были важны для изучения механизма регуляции уровня кислорода в клетках.
Правда ПФО 09:07
Здоровье
Названы продукты, которые помогут очистить сосуды
Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
Pro Город Ухта вчера в 07:32
Здоровье
Минздрав не нашел повода для увольнения главы НИИ онкоцентра Блохина
Комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Светланы Варфоломеевой, на работу которой жаловалась группа медиков.
Известия вчера в 05:25
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию завершить военную операцию на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:08
Происшествия
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии Нааму Иссахар.
Русский дедлайн 10:48