Назначенный на вечер пятницы матч «Сочи» - «Ростов» стал поводом для многочисленных шуток в Сети. Пользователи переживают, успеют ли «дети из Ростова» попасть домой до комендантского часа и покажет ли матч «Карусель». «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», назначенный на 19 июня.

Болельщики и футболисты троллят ФК «Сочи» за матч с «Ростовом»

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