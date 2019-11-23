Футбол
РИА ВоронежБолельщики напали на футболистов воронежского «Факела»
Болельщики выбежали на поле и подрались с футболистами воронежского «Факела» на Центральном стадионе профсоюзов в субботу, 23 ноября. Видео инцидента выложил в твиттере спортивный портал sports.ru. Фанаты «Факела» выбежали на поле и подрались с футболистами.
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Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»
Sport24.ru23 ноября в 14:11
Руководство «Факела» не будет подавать жалобу на фанатов, напавших на игроков
МОЁ! Оnline Воронеж08:01
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