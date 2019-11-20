Футбол

Газета.RuГазета.RuБолельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Скандалом закончилась встреча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 Сан-Марино - Россия. С первых минут матча с гостевой трибуны неслись оскорбления в адрес капитана российской команды Артема Дзюбы, что вызвало большой резонанс в мире отечественного спорта.
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Комментировать246
Станислав Черчесов
У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что уже ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистГазета.Ru 07:03

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