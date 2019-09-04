Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком петербургского клуба по итогам августа. «Зенит» провел голосование среди болельщиков, Дзюбе отдали предпочтение 34,58% поклонников команды. На втором месте расположился колумбиец Вильмар Барриос — ему досталось 21,58% голосов.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.

Политика Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Экономика Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.

Политика Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.

Футбол Александр Медведев: «У „Зенита“ была возможность продать Краневиттера» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признал, что хавбек Матиас Краневиттер не смог проявить себя в команде.

Происшествия Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР Съемочную площадку фильма "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в Кабардино-Балкарии.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Хоккей «Трактор» проиграл СКА в овертайме Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).

Авто Российский Renault Duster будет отличаться от европейского Как известно, на некоторых рынках, например, в Арабских Эмиратах, Европе, Украине, Renault Duster сменил поколение, тогда как россиянам и жителям Белоруссии доступен кроссовер первого поколения.

Общество Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.

Технологии Amazon тестирует систему оплаты товаров с помощью жестов Компания Amazon, которая владеет сетью супермаркетов Whole Foods, начала тестировать систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, пишут «Ведомости».

Происшествия Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25 Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.

Гаджеты Google официально выпустила Android 10 После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.

Гаджеты Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.

Происшествия Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.

Политика Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.

Футбол Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.

Театры Компания Bazelevs Бекмамбетова станет куратором лаборатории в Театре на Таганке Кинокомпания Bazelevs режиссера Тимура Бекмамбетова выступит куратором лаборатории Театра на Таганке, в рамках которой будут созданы проекты на стыке театра, кинематографа и digital-технологий.

Происшествия Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.

Футбол Донские клубы узнали соперников по Кубку России Песчанокопская Чайка на стадии 1/32 финала со счётом 5:2 на выезде обыграла черкесский Интер.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Политика Команда Навального определила кандидатов для «Умного голосования» Что еще известно: 8 сентября по всей стране пройдут выборы разных уровней. Москвичи будут выбирать депутатов в Мосгордуму по 45 округам.