Футбол
Нева СпортДзюбу выбрали лучшим игроком «Зенита» в августе
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком петербургского клуба по итогам августа. «Зенит» провел голосование среди болельщиков, Дзюбе отдали предпочтение 34,58% поклонников команды. На втором месте расположился колумбиец Вильмар Барриос — ему досталось 21,58% голосов.
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
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Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Аргументы недели 10:31
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Политика
Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 12:12
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Футбол
Александр Медведев: «У „Зенита“ была возможность продать Краневиттера»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признал, что хавбек Матиас Краневиттер не смог проявить себя в команде.
Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия
Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР
Съемочную площадку фильма "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в Кабардино-Балкарии.
РЕН ТВ 12:46
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Хоккей
«Трактор» проиграл СКА в овертайме
Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).
Челябинский обзор 12:29
Авто
Российский Renault Duster будет отличаться от европейского
Как известно, на некоторых рынках, например, в Арабских Эмиратах, Европе, Украине, Renault Duster сменил поколение, тогда как россиянам и жителям Белоруссии доступен кроссовер первого поколения.
SpeedMe 11:05
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.
Lenta.ru 07:34
Технологии
Amazon тестирует систему оплаты товаров с помощью жестов
Компания Amazon, которая владеет сетью супермаркетов Whole Foods, начала тестировать систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, пишут «Ведомости».
Ореанда-Новости 11:59
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости 05:26
Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика 02:51
Гаджеты
Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com 10:53
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Футбол
ЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»
Metaratings 12:03
Футбол
Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Театры
Компания Bazelevs Бекмамбетова станет куратором лаборатории в Театре на Таганке
Кинокомпания Bazelevs режиссера Тимура Бекмамбетова выступит куратором лаборатории Театра на Таганке, в рамках которой будут созданы проекты на стыке театра, кинематографа и digital-технологий.
ТАСС 09:09
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 11:33
Футбол
Донские клубы узнали соперников по Кубку России
Песчанокопская Чайка на стадии 1/32 финала со счётом 5:2 на выезде обыграла черкесский Интер.
Чемпионат-Ростов 03:29
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Политика
Команда Навального определила кандидатов для «Умного голосования»
Что еще известно: 8 сентября по всей стране пройдут выборы разных уровней. Москвичи будут выбирать депутатов в Мосгордуму по 45 округам.
Snob.ru вчера в 09:55
Общество
Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
Общественная служба новостей 06:02
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16