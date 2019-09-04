Футбол

Нева СпортНева СпортДзюбу выбрали лучшим игроком «Зенита» в августе

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком петербургского клуба по итогам августа. «Зенит» провел голосование среди болельщиков, Дзюбе отдали предпочтение 34,58% поклонников команды. На втором месте расположился колумбиец Вильмар Барриос — ему досталось 21,58% голосов.
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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в августе

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