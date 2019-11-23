Футбол
МР7.руБолельщики просят Малкома вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал, что ему приходят сообщения болельщиков, которые просят, чтобы он вернулся в испанскую «Барселону», сообщает Marca со ссылкой на RMC Sport.
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«Хочу поиграть везде»: Малком рассказал о теплых отношениях с фанатами «Барселоны»
Петербургский дневниквчера в 23:55
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