Футбол

МР7.руМР7.руБолельщики просят Малкома вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал, что ему приходят сообщения болельщиков, которые просят, чтобы он вернулся в испанскую «Барселону», сообщает Marca со ссылкой на RMC Sport.
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