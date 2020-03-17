Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruБолельщики смогут вернуть деньги за билеты на Евро-2020

УЕФА сообщил о переносе Евро-2020 на 2021 год.
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с чего всё началось
В течение ближайшего месяца покупатели билетов получат дополнительную информацию по электронной почте или в разделе билетов на Евро-2020
 на сайте УЕФА.
Евро-футбол.ру10:46

Подробнее о событии

UEFA полностью вернет деньги за билеты болельщикам, которые не смогут посетить Евро-2021

Агентство Москва11:09

УЕФА назвал даты Евро-2020 и готов возместить стоимость билетов

Спорт-Экспресс10:20

УЕФА пообещал при необходимости компенсировать полную стоимость билетов на матчи Евро-2020 их владельцам

Sport24.ru10:58

УЕФА возместит болельщикам стоимость билетов на матчи ЕВРО

РИА Новости10:55

Болельщики смогут вернуть деньги за билеты на Евро

Чемпионат10:34

Билеты на Евро-2020 можно будет вернуть за полную стоимость

Sports.ru10:34

Болельщики смогут вернуть деньги за билеты на чемпионат Европы

РБК11:04
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Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

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Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
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РБК 08:59
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На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
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Вышел новый «вДудь» c группой Anacondaz

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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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Общество

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Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК 17:21
Экономика

Лукашенко: Белоруссия провалила экспорт в 2019 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 17 марта, проводит совещание, посвященное итогам социально-экономического развития страны в 2019 году и оценке результатов пятилетней деятельности.
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Политика

Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией

Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.
РИА Новости 18:59
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В России появились смартфоны Huawei P40 Lite

Компания Huawei привезла на российский рынок первые смартфоны серии Huawei P40. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 15:30
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Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста 13:49
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AliExpress оправился от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на AliExpress Россия, китайские продавцы AliExpress возобновили свою работу и начали отправлять посылки.
ToDay News Ufa 10:30
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick

Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
CyberSport.ru 14:30
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Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса

Онлайн-издание Spiegel назвало австрийский курорт «рассадником» коронавируса и предположило, что туристы могли изначально заразиться в местном баре «Китцлох» от бармена, разнеся вирус по округе.
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Космос

Физик раскрыл тайну расширения Вселенной

Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения Вселенной, сообщает портал Phys.org.
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Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
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Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
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Происшествия

Жительница Хакасии госпитализирована с подозрением на коронавирус

Саяногорск, Хакасия, 17 марта 2020, 11:54 — REGNUM В Хакасии с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Черемушек.
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В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 16:10
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Эхо Москвы 12:00
Общество

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

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Российская газета 11:47
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Общество

ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 19:11
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Дэниел Рэдклифф заявил, что из-за «Гарри Поттера» стал алкоголиком

Известный голливудский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что стал алкоголиком из-за съёмок в «Гарри Поттере».
Аргументы недели 00:29
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
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Общество

Путин призвал не покупать продукты впрок

Коммерсантъ 09:15
Политика

В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию

Противники реформы вышли на улицы в нескольких городах и селах Противники изменений в Конституцию РФ провели в Алтайском крае серию пикетов, выражая свою позицию по поводу сменяемости власти и изменений, которые им хотелось бы видеть.
АМИТЕЛ 10:01
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