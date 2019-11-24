Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Это произошло на матче чемпионата России в Екатеринбурге. Встреча между «Уралом» и «Спартаком» завершился ничьей (0:0), передает «Газета.ру».

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Финансы Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях Глава ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и выразил уверенность в стабильности российской валюты в перспективе.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Экономика Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).

Происшествия В Красноярске столкнулись два автобуса Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.

Культура Умер украинский актер Давид Бабаев Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».

Путешествия Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Политика На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.

Общество Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».