РПЛ
ИзвестияБолельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
|58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
|59′
|63′
Наиль Умяров
Гус Тил
|66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
|68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
|77′
|85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
|86′
Урал
Расстановка 4‑4‑2
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
14
Бавин
6
Аугустыняк
57
Фидлер
20
Панюков
11
Ильин
88
Погребняк
98
Максименко
29
Кутепов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
6
Дантас
10
Бакаев
9
Мирзов
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Это произошло на матче чемпионата России в Екатеринбурге. Встреча между «Уралом» и «Спартаком» завершился ничьей (0:0), передает «Газета.ру».
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РПЛ сделала заявление по поводу кричалок болельщиков «Спартака». Фанаты оскорбляли Дзюбу
Sportbox.RUвчера в 09:43
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