РПЛ

ИзвестияИзвестияБолельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Это произошло на матче чемпионата России в Екатеринбурге. Встреча между «Уралом» и «Спартаком» завершился ничьей (0:0), передает «Газета.ру».
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