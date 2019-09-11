Футбол

BobsoccerBobsoccerБолельщики выбрали Вандерсона лучшим игроком «Краснодара» в августе

На официальном сайте "Краснодара" подведены итоги голосования за лучшего игрока команды в августе. Первое место досталось Вандерсону.
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Вандерсон — лучший игрок «Краснодара» в августе

Спорт-Экспресс11:00

Назван лучший игрок «Краснодара» по итогам августа

Sport24.ru10:54

Болельщики «Краснодара» признали Вандерсона лучшим игроком августа

Sports.ru11:13

Вандерсон стал лучшим игроком «Краснодара» в августе

Матч ТВ12:45

Вандерсон признан лучшим игроком «Краснодара» в августе

Евро-футбол.ру11:28

Вандерсон признан лучшим игроком «Краснодара» в августе

РИА Новости11:20

«Краснодар» объявил лучшего игрока клуба в августе

Soccer.ru11:27
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