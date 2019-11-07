Происшествия
Газета.RuФанаты ЦСКА задержаны в Будапеште за драку с полицией
Болельщики московского ЦСКА задержаны сотрудниками правоохранительных органов Будапешта перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Ференцвароша", передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Венгрии.
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Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности.
— Роман Бабаев, российский юристРЕН ТВ вчера в 15:50
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Полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцвароша» после матча
Спорт-Экспрессвчера в 22:47
Болельщиков ЦСКА после матча в Будапеште попросили остаться на секторе на 30 минут
Sport24.ruвчера в 16:58
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Футбол
Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины
Pravda.Ru 06 ноября в 06:12
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС вчера в 08:23
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
RT на русском 04:32
Политика
Кремль разъяснил слова Путина об ответственности врачей за ошибки
Слова Владимира Путина об ужесточении наказания для медработников были выдернуты из контекста, поскольку президент имел ввиду только ответственность при злоупотреблении в определении инвалидности.
РБК 04:45
Общество
Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»
Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 01:00
Политика
В Кремле прокомментировали слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:25
Политика
Лавров: Россия даст зеркальный ответ на действия США в отношении РСМД
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в скором времени даст США зеркальный ответ, разработав ракеты средней и меньшей дальности.
Газета.Ru 04:05
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Происшествия
Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела
Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев.
Национальная служба новостей 03:29
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram
Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Росбалт вчера в 09:11
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая
В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Чемпионат 03:57
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Политика
В Кремле оценили возможность штрафа для президента России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
Известия 05:18
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Саид-Магомед Чапанов, известный как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе со своим коллегой Равилем Тугушевым отправился в Читу, чтобы защищать интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.
Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Происшествия
После взрыва в кафе в Бишкеке погиб один человек
Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
REGNUM 05:18
Общество
Детям в Китае запретили играть в онлайн-игры ночью
Помимо запрета на игры в ночное время власти Китая ограничили количество игрового времени днем: полтора часа в будние дни и три часа в выходные.
АМИТЕЛ вчера в 10:12
Политика
Украина обвиняет Польшу в «экономическом геноциде»
Ранее Украина информировала Польшу, что потребность перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.
РЕН ТВ вчера в 20:03
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 05 ноября в 04:22