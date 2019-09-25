Футбол
REGNUMБолельщиков «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Болельщиков воронежского «Факела» облили ледяной водой во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
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В перерыве матча с «Арсеналом» пожарные облили водой фанатов воронежского «Факела»
КП - Воронежвчера в 14:56
На матче с «Арсеналом» пожарные окатили фанатов «Факела» холодной водой при температуре +6
Sport24.ruвчера в 15:34
Асхабадзе: пожарные тушили кресла, фанаты сочли это за фонтан и стали брызгаться
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Пожарные облили ледяной водой болельщиков матча «Факел» – «Арсенал» в Воронеже
Вести Воронежвчера в 16:47
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Россиянам посоветовали создать «кокон вакцинации» новорожденных
Семьям, где есть новорожденный ребенок, рекомендуется создать «кокон вакцинации», заявил главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов.
Взгляд.ру 04:20
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 04:53
Космос
Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС вчера в 10:00
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание, передает "112 Украина".
Газета.Ru 05:52
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Политика
Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
Рамблер вчера в 16:26
Общество
Судебным приставам разрешат взламывать двери для проверки ремонта
В крайнем случае, если должник упорно не пускает официальных гостей в свой дом, судебные приставы смогут открыть двери против его воли.
Российская газета вчера в 06:45
Авто
Audi презентовала «заряженные» модели Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback
Audi Sport расширил свой ассортимент кроссоверов с выпуском нового RS Q3 и его купеобразной версии - RS Q3 Sportback.
Тарантас Ньюс 00:08
Происшествия
Две девушки изнасиловали юношу из-за сломанного iPhone
Lenta.ru вчера в 22:01
Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Общество
Десятки тысяч россиян рискуют лишиться работы до конца сентября
До конца текущего месяца под увольнение может попасть 51 тысяча россиян. Об этом заявил Росстат, пишут "Известия".
Уралинформбюро вчера в 01:54
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Футбол
Промес оформил хет-трик в матче с «Фортуной»
Спорт-Экспресс вчера в 16:44
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Политика
Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания
Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:20
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Политика
Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу
После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.
ТагилСити.ру 06:00
Шоу-бизнес
В палату к Заворотнюк привели маленькую дочь
Как сообщает «7 дней» со ссылкой на медиков клиники, девочки привели в палату по настоятельной просьбе больной.
Волга 03:33
Политика
Байден прокомментировал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп поставил свои интересы выше государственных.
REGNUM 04:22
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Гипермаркеты теряют и рентабельность: в первом полугодии 2019 г. рентабельность EBITDA «Каруселей» снизилась на 28 б. п. до 4,3%. Для сравнения: этот показатель у «Пятерочки» – 8,5% за январь – июнь 2019 г. Компания связывает это со «структурным оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли, что приводит к отрицательному эффекту операционного рычага в гипермаркетах».
Ведомости 03:17
Кино
Путин поздравил Басилашвили с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил телеграмму актёру театра и кино, народному артисту СССР Олегу Басилашвили, в которой поздравил его с 85-летним юбилеем.
Rambler News Service 04:20
Наука
Детские травмы самок бабуинов сократили жизнь их детенышам
Американские исследователи выяснили, что самки бабуинов, которые пережили детские травмы, рождают потомство с низкой продолжительностью жизни.
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