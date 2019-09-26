Футбол
REGNUMБолельщиков «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Болельщиков воронежского «Факела» облили ледяной водой во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
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В перерыве матча с «Арсеналом» пожарные облили водой фанатов воронежского «Факела»
КП - Воронежвчера в 14:56
На матче с «Арсеналом» пожарные окатили фанатов «Факела» холодной водой при температуре +6
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Асхабадзе: пожарные тушили кресла, фанаты сочли это за фонтан и стали брызгаться
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Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
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Губернатор встретился с потенциальными министрами социального блока
Сегодня, 26 сентября, глава региона встретился с кандидатами на должности министров социальных отношений и здравоохранения.
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США разместят в Польше военный командный пункт — Блащак
Пункт управления американскими войсками на Востоке Европы будет перенесен из Германии в Польшу.
REGNUM 03:12
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В районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6
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23-летняя Кудрявцева привлекла особое внимание — в 1994 году теперешняя «вечная блондинка» с яркими глазами носила длинные черные волосы, заплетенные в африканские косички.
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Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
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В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
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В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Известия вчера в 15:54
Происшествия
СК завёл дело по факту похищения граждан России в Гвинейском заливе
Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту нападения на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
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МЧС Барнаула проводило учение по тушению самолета перед ЧП с «боингом»
В аэропорту Барнаула, где произошла жесткая посадка Boeing 767 авиакомпании Azur Air, всего за несколько часов до происшествия МЧС проводило учение по тушению самолетов.
Газета.Ru 02:30
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В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
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Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Автоспорт
СМИ: Путин поддерживает идею переноса этапа «Формулы-1» Гран-при России в Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин ведёт переговоры с руководством «Формулы-1» о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
RT на русском 06:41
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В палату к Заворотнюк привели маленькую дочь
Как сообщает «7 дней» со ссылкой на медиков клиники, девочки привели в палату по настоятельной просьбе больной.
Волга 03:33
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Происшествия
В Елизаветинской больнице подрались врачи скорой и пациентка
В социальных сетях сегодня появилось видео, на котором запечатлена драка врача скорой помощи и женщины.
Телеканал Санкт-Петербург 07:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите
Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 вчера в 06:05
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину
Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.
РИА Новости 05:49
Политика
Текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен
Текст рапорта неназванного представителя американских спецслужб с жалобой на президента США Дональда Трампа рассекречен.
Российская газета 03:40
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
В 2019 году сумма была меньше — 7,1 млрд руб. Четыре других канала первого мультиплекса — входящие в ВГТРК "Россия 1", "Россия 24" и "Россия К", а также Общественное телевидение России — получают из бюджета средства сразу и на распространение сигнала и на производство и закупки контента.
РБК 05:50
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец вчера в 04:12
Экономика
X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия 06:25
Экономика
Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор
Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.
РБК 02:04
Политика
В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи
С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Политика
Тимошенко призвала Зеленского провести референдум о продаже земли
Резкую критику по поводу законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения на Украине высказала лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 26 сентября на пресс-конференции.
REGNUM 06:58
Политика
Борисов предложил Путину меры на случай допсанкций в сфере обороны
Вице-премьер России Юрий Борисов предложил президенту Владимиру Путину меры, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций в сфере обороны.
RT на русском 07:09