Болельщиков воронежского «Факела» облили ледяной водой во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».

Болельщиков «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»

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