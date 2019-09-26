Футбол
REGNUMБолельщиков «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Болельщиков воронежского «Факела» облили ледяной водой во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В перерыве матча с «Арсеналом» пожарные облили водой фанатов воронежского «Факела»
КП - Воронежвчера в 14:56
На матче с «Арсеналом» пожарные окатили фанатов «Факела» холодной водой при температуре +6
Sport24.ruвчера в 15:34
Асхабадзе: пожарные тушили кресла, фанаты сочли это за фонтан и стали брызгаться
Чемпионатвчера в 15:16
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Гаджеты
Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).
3DNews 05:13
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
Суд отпустил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло из СИЗО
Басманный районный суд Москвы постановил отпустить из СИЗО фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, сообщает «Медиазона».
Ведомости 08:46
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Кино
Беглов тепло поздравил Басилашвили с 85-летием
Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил российского актера театра и кино Олега Басилашвили с 85-летием.
ФАН 07:44
Происшествия
Azur air проверит свои Boeing 767-300 после ЧП в Барнауле
Авиакомпания Azur air проведет дополнительный технический осмотр всех своих самолетов Boeing 767-300 после ЧП в аэропорту Барнаула, сообщает РИА Новости.
Толк 08:04
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Здоровье
Готовится Указ Главы Чувашии, направленный на повышение качества жизни
Отремонтировать больницы и школы, оснастить клубы и обновить источники воды Начиная вчера традиционное еженедельное совещание, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике готовится проект Указа, призванного внедрить дополнительные меры по повышению качества жизни населения Чувашии.
Советская Чувашия 24 сентября в 01:35
Культура
Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка
По словам Дмитрия Петрова, для изучения татарского языка необходимо усвоить несколько фундаментальных принципов, представляющих из себя некий стержень языковой структуры, на который в свою очередь нанизывается лексический запас.
Sntat.ru 02:30
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
Р.Вильфанд: Бабье лето придет в Москву в первой декаде октября
Бабье лето может прийти в Москву в первой декаде октября.
Агентство Москва 07:36
Футбол
Агент объяснил неудачи «Краснодара» «звездной болезнью»
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал причину неудачных выступлений "Краснодара" в последних играх.
Газета.Ru вчера в 15:52
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor вчера в 22:27
Транспорт
В России предложили по-новому бороться со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили бороться с обледенением дорожной части и сугробами на проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя так называемые «теплые дороги».
Lenta.ru 01:40
Политика
Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России
Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.
РИА Новости 02:08
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке
Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.
РИА Новости 06:51
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт вчера в 03:16
Экономика
В правительстве задумались о приватизации Аэрофлота и Первого канала
Включение пакетов крупных компаний в план приватизации не означает их обязательную продажу в этот период, поскольку она происходит "на основании отдельных решений президента и правительства".
Ruposters.ru 08:55