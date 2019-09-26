Футбол

Народные новостиНародные новостиБолельщиков «Спартака» закрыли на ключ на трибуне в Набережных Челнах

Nation News сообщало о том, что главный тренер "Спартака" Олег Кононов опроверг слухи о своем возможном увольнении. Он отметил, что победы футбольного клуба станут ответом на критику со стороны болельщиков.
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Фанаты под замком. Адекватность мер безопасности на матче «Камаз» - «Спартак» разберет РФС

ТАСС14:58

КДК РФС рассмотрит инцидент с запертыми на трибуне фанатами «Спартака»

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МВД РТ опровергло, что болельщиков «Спартака» во время матча с «КАМАЗом» закрывали в «клетку»

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Sport24.ru09:05

РФС: «Считаем меры безопасности в Набережных Челнах недопустимыми. КДК рассмотрит случай»

Спорт-Экспресс11:05

В РФС назвали «недопустимым» инцидент с фанатами «Спартака» в Челнах

Inkazan11:50

«Это вопрос для РФС». В УЕФА отреагировали на скандал с запертыми болельщиками

Чемпионат11:32
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Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
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Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки

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Вести.Ru 11:30
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В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
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СМИ сообщили о трех пострадавших при стрельбе в общежитии в Москве

В общежитии на территории района Чертаново произошла стрельба, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 16:41
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Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности

Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
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Лента «Герой» Карена Оганесяна об истории русского Джеймса Бонда и Джейсона Борна в одном флаконе вышла в широкий прокат.
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Два самолета едва не столкнулись в небе над Москвой

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Актера Аверина задержали за дебош в самолете

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В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
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На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов

На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
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Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам

Газета.Ru 16:43
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Крестный ход против абортов пройдет по рекам Петербурга

В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге пройдет Крестовоздвиженский крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в стране.
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Американская певица и актриса Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после третьих родов дочери Берди.
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Более 700 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа

В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 24 сентября в 00:01
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Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
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«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без белья

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Самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка

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Газета.Ru 15:31
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Квят рассказал о замене мотора перед Гран-при в Сочи

Иногда команды решаются на кардинальные перемены в конструкции: так, механики россиянина Даниила Квята перед самым Гран-при решили заменить в его болиде мотор.
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Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков

О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
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США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

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