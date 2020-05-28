Коронавирус
Телеканал 360°Болельщиков пустят на матчи. Согласован регламент возобновления РПЛ
РФС согласовал с Роспотребнадзором регламент возобновления тренировок и проведения матчей Чемпионата России по футболу. Зрителей на матчи пустят, но с одним условием.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Здоровье
На Кубани от коронавируса вылечились 68% заболевших
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сутками ранее в Краснодарском крае выздоровели 136 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Кубань 24 03:49
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе
Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC.
Российская газета 04:42
Общество
За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса
8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса
Российская газета 04:41
Транспорт
С 1 июня в Петербурге возобновится действие льготных проездных билетов
Начиная с 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, снова смогут пользоваться своими проездными билетами.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова высмеяла признание в любви от Джигана
Оксана Самойлова посмеялась над признанием Джигана в любви. Рэпер не оставляет попыток заслужить прощение жены.
Территория новостей 04:52
Путешествия
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
Кино
Шоу продолжается: по мотивам фильма «Апгрейд» снимут сериал
Напомним, фильм «Апгрейд» вышел в 2018 году и при своем невероятно скромном бюджете в 5 миллионов долларов собрал в прокате более 16 миллионов.
Телепрограмма 02:28
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
REGNUM вчера в 18:48
Общество
В Калининграде скончался еще один пациент с коронавирусом
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 33 новых случая коронавируса.
Вести Калининград 04:38
Происшествия
В КБР на двух адвокатов завели дело за драку с полицейскими
Российская газета 03:43
Общество
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:54
Происшествия
В Марий Эл пришедшая на рынок без маски женщина укусила полицейского
По версии следствия, 28 мая старший участковый уполномоченный полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей, увидел на рынке поселка Параньга женщину, стоящую в очереди без маски.
РИА Новости 04:59
Экономика
Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
Здоровье
Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета
Как отметил Андрей Бочаров, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашем регионе остается непростой.
Волгоградская правда 03:43
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Наука
Создан универсальный полимер, который можно перерабатывать бесконечно
Rusargument 27 мая в 20:05
Кино
Кейт Бланшетт сыграет сирену Лилит в экранизации Borderlands
Студия Lionsgate и режиссер экранизации Borderlands Элай Рот подтвердили, что актриса Кейт Бланшетт получила роль сирены Лилит.
Cyber.sports.ru вчера в 15:07
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Футбол
Роспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителями
Роспотребнадзор допустил возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков.
ФАН вчера в 12:44
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Происшествия
Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе
Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 04:34
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Футбол
Вернблум назвал свой самый важный гол за ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий в греческий ПАОК, назвал мяч, забитый в ворота «Ростова» в 2015 году, самым важным голом за время выступления в составе армейцев.
Sport24.ru 05:06
Общество
Друг Макгрегора рассказал о решении «свинтить из России после истории 90-х»
Российский и ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов рассказал о решении уехать из России в 90-е годы.
Lenta.ru 04:46
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37