Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБолельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ

По информации источника, в документе утверждается, что каждому зрителю, который придет на стадион, перед входом будут измерять температуру. В случае, если она окажется повышенной - 37 градусов по Цельсию и более, - то болельщик на стадион допущен не будет.
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Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ

Газета.Ru17:18

«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

Бомбардир.ру16:56

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

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Перед матчами РПЛ болельщикам будут измерять температуру

Евро-футбол.ру16:26

Болельщиков будут не пускать на трибуны с повышенной температурой

Нева Спорт16:43
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