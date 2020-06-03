Коронавирус
Газета.RuБолельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ
По информации источника, в документе утверждается, что каждому зрителю, который придет на стадион, перед входом будут измерять температуру. В случае, если она окажется повышенной - 37 градусов по Цельсию и более, - то болельщик на стадион допущен не будет.
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Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят
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