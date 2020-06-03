Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБолельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ

По информации источника, в документе утверждается, что каждому зрителю, который придет на стадион, перед входом будут измерять температуру. В случае, если она окажется повышенной - 37 градусов по Цельсию и более, - то болельщик на стадион допущен не будет.
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с чего всё началось

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45

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Болельщикам будут измерять температуру перед входом на стадион

Газета.Ru06:23

Перед матчами РПЛ зрителям измерят температуру. Если выше 37 градусов — на матч не пустят

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:45

Команды РПЛ получили медицинский регламент от Роспотребнадзора

ODDS.ru00:35

«Рейтинг Букмекеров»: на матчи РПЛ не будут пускать зрителей с температурой выше 37

Бомбардир.рувчера в 16:56

Болельщиков будут не пускать на трибуны с повышенной температурой

Нева Спортвчера в 16:43

Перед матчами РПЛ болельщикам будут измерять температуру

Евро-футбол.рувчера в 16:26

На стадионы на матчи РПЛ не будут пускать людей с температурой

Sport.ru01:29
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