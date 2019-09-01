Футбол
Sport.ruБолгария U21 — Россия U21: Чалов сыграет с первых минут
Во вторник, десятого сентября, молодёжная сборная России проведёт поединок против команды Болгарии в рамках второго тура отборочного этапа первенства Европы-2021. Игра состоится в болгарской столице и начнётся в 20:30 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
Политика
Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.
Интерфакс 12:05
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Гаджеты
Компания Apple презентовала новый iPad
Известия 13:51
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
Вечером 10 сентября по итогам тайного голосования мэром города-курорта был единогласно избран Алексей Копайгородский — за него проголосовали 44 депутата из 44 присутствовавших на заседании.
РБК Краснодар 13:54
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Наука
Премия Ласкера присуждена ученым за создание передового метода лечения рака
Пять ученых получили престижные медицинские награды за создание передового метода лечения рака молочной железы, а также открытие клеток, играющих основную роль в терапии заболеваний иммунной системы.
REGNUM 05:27
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Шоу-бизнес
Подольская поддержала западный тренд на откровенные фото в соцсетях
Певица Наталья Подольская возмутилась разницей в отношении к западным и отечественным звездам.
Телепрограмма 08:27
Экономика
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Российский олигарх загнал Европу в тупик
Окружной суд Хельсинки 10 сентября начал слушание дела российского бизнесмена Бориса Ротенберга против банков Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank, которые заблокировали его счета и тем самым лишили возможности не только платить налоги, но и оплачивать коммунальные счета.
Lenta.ru 13:46
Гаджеты
Apple представила Apple Watch Series 5
Новые Apple Watch 5 получили всегда включенный Always-on дисплей, встроенный компас, который работает без подключения к интернету.
The GEEK 13:52
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 13:42
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Космос
Корабль Cygnus отправят к МКС в октябре
Американские исследователи подтвердили, что запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию состоится в октябре текущего года.
Rusargument 10:05
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ввели санкции против 12 лидеров ведущих террористических группировок.
Взгляд.ру 13:50