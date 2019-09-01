Футбол

Sport.ruSport.ruБолгария U21 — Россия U21: Чалов сыграет с первых минут

Во вторник, десятого сентября, молодёжная сборная России проведёт поединок против команды Болгарии в рамках второго тура отборочного этапа первенства Европы-2021. Игра состоится в болгарской столице и начнётся в 20:30 мск.
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Чемпионат Европы, отборочный этап. Прямая трансляция матча Болгария (U-21) — Россия (U-21)

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Молодежная сборная России по футболу сыграет с командой Болгарии в матче отбора к ЧЕ-2021

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Болгария U21 — Россия U21: Чалов сыграет с первых минут

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