Во вторник, десятого сентября, молодёжная сборная России проведёт поединок против команды Болгарии в рамках второго тура отборочного этапа первенства Европы-2021. Игра состоится в болгарской столице и начнётся в 20:30 мск.

Политика Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.

Авто Новый Land Rover Defender полностью рассекречен Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).

Происшествия В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.

Политика Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский Вечером 10 сентября по итогам тайного голосования мэром города-курорта был единогласно избран Алексей Копайгородский — за него проголосовали 44 депутата из 44 присутствовавших на заседании.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Наука Премия Ласкера присуждена ученым за создание передового метода лечения рака Пять ученых получили престижные медицинские награды за создание передового метода лечения рака молочной железы, а также открытие клеток, играющих основную роль в терапии заболеваний иммунной системы.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.

Шоу-бизнес Подольская поддержала западный тренд на откровенные фото в соцсетях Певица Наталья Подольская возмутилась разницей в отношении к западным и отечественным звездам.

Экономика В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов "По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Политика Российский олигарх загнал Европу в тупик Окружной суд Хельсинки 10 сентября начал слушание дела российского бизнесмена Бориса Ротенберга против банков Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank, которые заблокировали его счета и тем самым лишили возможности не только платить налоги, но и оплачивать коммунальные счета.

Гаджеты Apple представила Apple Watch Series 5 Новые Apple Watch 5 получили всегда включенный Always-on дисплей, встроенный компас, который работает без подключения к интернету.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Гаджеты На презентации Apple представили игровой сервис Arcade В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.

Политика Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Космос Корабль Cygnus отправят к МКС в октябре Американские исследователи подтвердили, что запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию состоится в октябре текущего года.