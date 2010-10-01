Футбол

Нева СпортНева СпортМолодежная сборная России сыграет с Болгарией в отборе на Евро-2021

Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сегодня, 10 сентября, проведет матч против команды Болгарии в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года. Встреча пройдет на стадионе «Славия» в Софии, Болгария, и начнется в 20:30 по московскому времени.
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Чемпионат Европы, отборочный этап. Прямая трансляция матча Болгария (U-21) — Россия (U-21)

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