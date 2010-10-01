Футбол
Нева СпортМолодежная сборная России сыграет с Болгарией в отборе на Евро-2021
Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 21 года, сегодня, 10 сентября, проведет матч против команды Болгарии в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года. Встреча пройдет на стадионе «Славия» в Софии, Болгария, и начнется в 20:30 по московскому времени.
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