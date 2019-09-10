Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Болгария U21 — Россия U21. Соперниками сборных Болгарии и России в группе 5 являются национальные команды Польши, Латвии, Сербии и Эстонии.

Футбол Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Религия Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.

Политика Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить Как передает "Warspot", ВВС США запускают новую программу модернизации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

Шоу-бизнес Билан извинился перед жителями Самары за испорченный концерт Российский певец Дима Билан принес извинения за испорченный концерт, на котором он выступал в Самаре в День города.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Общество Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Транспорт Из-за тайфуна 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио Около 13 тыс. человек вынужденно провели ночь в международном аэропорту Нарита близ Токио из-за тайфуна «Факсай».

Армия и оружие ОДК представила замену украинским двигателям для кораблей ВМФ России Как рассказал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, компания создала ряд новых силовых установок по заказу Минобороны, которые призваны заменить украинские двигатели, использовавшиеся в российских кораблях.

Здоровье В Волгоградской области выявлено меньше алкоголиков В Волгоградской области в прошлом году уменьшилось число жителей, которым впервые установили диагноз «хронический алкоголизм».

Политика США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.

Спорт Сборная Европы лидирует в легкоатлетической встрече с США Команда Европы лидирует после первого дня соревнований в матчевой легкоатлетической встрече со сборной США, которая проходит в Минске.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Общество Джек Ма ушел с поста главы Alibaba Сооснователь китайской компании Alibaba Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров в день своего 55-летия, передает Bloomberg.

Авто Россия вдвое снизила пошлины на иномарки С 10 сентября пошлины на ввоз в Россию легковых автомобилей снижены на 2 п. п. до 15% от стоимости машины.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Экономика Хорватия поставила под угрозу газовое господство России в Европе Терминал сжиженного природного газа (СПГ), который строится у берегов Хорватии на острове Крк, позволит укрепить независимость Европы от российских поставок.

Музыка Шоу композитора Ханса Циммера покажут в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербург приедет шоу с оркестром «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» под художественным руководством автора музыки к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Интерстеллар».

Политика Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу 10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.

Политика Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.