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Сегодня, 10 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд, в котором сыграют сборные Болгарии и России. Встреча пройдёт на стадионе «Славия» в Софии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
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Чемпионат Европы, отборочный этап. Прямая трансляция матча Болгария (U-21) — Россия (U-21)

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