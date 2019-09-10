Футбол
ЧемпионатБолгария U21 — Россия U21: прямая онлайн-трансляция начнётся 10 сентября в 20:30
Сегодня, 10 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди молодёжных команд, в котором сыграют сборные Болгарии и России. Встреча пройдёт на стадионе «Славия» в Софии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
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