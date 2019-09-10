Онлайн видеотрансляция отборочного матча молодежного Евро-2021 Болгария — Россия, который состоится сегодня, 10 сентября, в Софии, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 20:20 по московскому времени.

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