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Болгария авансом оплатила поставки газа в апреле в долларах

Власти Болгарии авансом оплатили поставки российского газа в апреле в долларах, согласно договору. Об этом заявили в компании «Булгаргаз», сообщает ТАСС. Транзит нефти через Украину с 1 апреля подорожает на треть В компании отметили, что платеж был подтвержден банком.В источнике

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Болгария авансом оплатила поставки российского газа в апреле в долларах
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