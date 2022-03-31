Власти Болгарии авансом оплатили поставки российского газа в апреле в долларах, согласно договору. Об этом заявили в компании «Булгаргаз», сообщает ТАСС. Транзит нефти через Украину с 1 апреля подорожает на треть В компании отметили, что платеж был подтвержден банком.

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