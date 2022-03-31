Власти Болгарии авансом оплатили поставки российского газа в апреле в долларах, согласно договору. Об этом заявили в компании «Булгаргаз», сообщает ТАСС. Транзит нефти через Украину с 1 апреля подорожает на треть В компании отметили, что платеж был подтвержден банком.В источнике
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.
Всё началось 25 марта, в День работников культуры: сотрудники РНБ при входе в здание разместили поздравительный плакат с изображением литературоведа и культуролога Юрия Лотмана, однако руководитель департамента безопасности, проходивший мимо, решил, что на постере — представитель американской культуры Марк Твен.