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Болгария договорилась о покупке СПГ у США по ценам ниже, чем у «Газпрома»

Болгария будет покупать СПГ у США по ценам ниже, чем у «Газпрома», говорится в сообщении
 болгарского правительства.
РБК
Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи болгарского премьер-министра Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис.
РБК
Договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже «Газпрома», которые начнутся в июне, — говорится на сайте правительства Болгарии.
News.ru
В конце апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.
ПРАЙМ

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