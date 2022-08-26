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Болгария хочет продлить отбор газа по истекающему в текущем 2022 году контракту

Болгария намерена предложить "Газпрому" продлить срок отбора газа по истекающему в 2022 году контракту на 2023 год, сообщает телеканал Nova со ссылкой на министра энергетики Росена Христова.
Интерфакс
В 2022 году страна отобрала пока 1 млрд кубометров.
Агентство нефтегазовой информации
Болгарские чиновники информировали Газпром о готовности возобновить переговоры и в ближайшие дни ожидают ответа.
Агентство нефтегазовой информации
По мнению «Булгаргаза», «новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный РФ, создает значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны».
OilCapital.ru

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Болгария хочет продлить отбор газа по истекающему в текущем 2022 году контракту
Yakutsk.ru08:29
Болгария хочет продлить отбор газа по истекающему в 2022 году контракту
Парламентская газета06:21
Болгария предложит «Газпрому» продлить отбор по истекающему контракту на 2023 год
Интерфакс04:40
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