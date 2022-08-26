По мнению «Булгаргаза», «новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный РФ, создает значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны».
«Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — приводит РИА Новости его слова на заседании комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Сотрудники ФСБ задержали в Курской области гражданина Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче информации об объектах Минобороны России для их дальнейшего использования против безопасности РФ.
По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, максимальная сумма счетов за электричество и газ продолжит расти: до £4,65 тыс. в первом квартале 2023 года, £5,34 тыс. во втором квартале, только в третьем квартале 2023-го она начнет снижаться — до £4,77 тыс.